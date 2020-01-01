Данный калькулятор осуществляет подбор коэффициентов блока ФАПЧ ПЛИС для заданных опорной и выходной частот при условии удовлетворении допуска в % на точность получения выходной частоты. По умолчанию задано точное соответствие выходной частоте, что необходимо для большинства применений, однако ничто не мешает задавать произвольное значение.

Возможности

На данный момент калькулятор поддерживает блоки PLL & DCM следующих семейств ПЛИС компании Xilinx:

Spartan-6

Artix-7

Kintex-7 & Virtex-7 (идентичные параметры блока PLLE2)

& (идентичные параметры блока PLLE2) Kintex & Virtex Ultrascale (идентичные параметры блока PLLE3)

& (идентичные параметры блока PLLE3) Kintex & Virtex Ultrascale+ (идентичные параметры блока PLLE4)

В ближайших планах поддержка кристаллов семейств:

Spartan-7

ZYNQ UltraScale, UltraScale-Plus

Калькулятор имеет легко расширяемый функционал. Вы можете значительно ускорить добавление недостающих семейств Xilinx, либо ПЛИС таких производителей как Altera и Lattice, прислав автору массив, заполненный так, как описано тут.

Планы

Было бы интересно для каких-то экзотических применений реализовать режим последовательной сцепки двух ФАПЧ для реализации недостижимых с помощью одной ФАПЧ номиналов выходной частоты при заданной входной. Такой перебор точно малоосуществим вручную, используя только блокнот и калькулятор. Если у Вас есть идеи о том, как можно улучшить улучшить калькулятор, либо Вы случайно нашли способ его «сломать» — пожалуйста, свяжитесь со мной.

Калькулятор

Выберите семейство ПЛИС Spartan-6 Spartan-7 Artix-7 Kintex-7 Virtex-7 UltraScale UltraScale+

Точность частоты: % Входная частота: Мгц Желаемая частота: Мгц

